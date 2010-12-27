-DSP'Lİ GÜRKAN GARNİZON KOŞUSU'NU SORDU ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - DSP Genel Başkan Yardımcısı Uluç Gürkan, ''Garnizon Koşusu''na güzergah tahsil edilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı Beşir Atalay'a ''açık mektup'' göndererek, Ankara Valiliği hakkında soruşturma açıp açmayacağını sordu. Partiden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 91. yıl dönümü kutlamaları kapsamında her sene düzenlenen Garnizon Koşusu'nun ''güzergah tahsil edilmemesi'' nedeniyle bu sene yapılmadığı belirtildi ve konuyla ilgili DSP Genel Başkan Yardımcısı Uluç Gürkan'ın İçişleri Bakanı Beşir Atalay'a ''açık mektup'' gönderdiği bildirildi. Açıklamaya göre, Gürkan, ''açık mektubu''nda şu soruyu yöneltti: ''Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, Türkiye'nin kurtuluş, laik ve demokratik Cumhuriyet düzeninin kuruluş mücadelesinin en önemli olaylarındandır. Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Ankara ulusal direnişimizin merkezi haline gelmiştir. Her 27 Aralık, bu anlayışla yıllardır biz Ankaralılar tarafından bir bayram coşkusuyla kutlanmaktadır. Ancak bu yıl Ankara Valiliği, güzergah göstermeyerek Garnizon Koşusu'nun, izin vermeyerek de seğmenlerin yürüyüşünün yapılmasını fiilen engellemiş, Ankara halkını hayal kırıklığına uğratmıştır. Ankara Valiliğinin Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin kutlanmasını fiilen engellemesini İçişleri Bakanı olarak onaylıyor musunuz? Onaylamıyorsanız, bu 'gayri milli' engelleme eylemi hakkında yetkinizi kullanarak soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?''