DSP'den etekli eyleme 'siyasi etik' vetosu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından kadın cinayetlerini protesto etmek için sosyal medya üzerinden, 'Eteğini Giy Taksim'e gel' sloganıyla örgütlenen 50 erkeğe İzmir'den destek veren DSP İzmir il yönetimi, maskeli basın açıklaması yaptı. İl Başkanı Selçuk Karakülçe, "Daha önce gerekirse etek giyebileceğimizi söyledik, ancak etek giyme eyleminin güncel olmaması ve parti teşkilatımızın, siyasi bir parti açısından bunu etik bulmaması nedeniyle vazgeçtik. İl Başkanı olarak, benim kararım olmasa da demokrasi adına bu karara saygı duymak zorundaydım" dedi.

Kadın cinayetlerini protesto etmek için erkeklerin etek giyerek İstanbul'da yaptığı eyleme destek olmak amacıyla DSP İzmir İl Başkanı Selçuk Karakülçe, il yönetimi, ilçe başkanları ve partililer, Alsancak'ın en işlek yerlerinden Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Ellerinde Ege Üniversitesi'nde çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen Fırat Çakıroğlu ile Mersin'de öldürülen Özgecan Aslan'ın fotoğrafları ile talihsiz genç kızın fotoğrafının bulunduğu maskeleri taşıyan partililer adına konuşan DSP İzmir İl Başkanı Selçuk Karakülçe, "Sözlerime, ülkemizin yetiştirdiği büyük yazar Yaşar Kemal'i kaybetmiş olmanın üzüntüsü içinde bulunduğumuzu belirterek başlamak istiyorum. Kendisine rahmet diliyorum. Türk edebiyatındaki yeri kolay doldurulamayacak. Türk milletinin başı sağolsun. Parti olarak geçen hafta içinde bir söylem esnasında, bir karar tartışmamız vardı. Bunun temelinde, gerek eğitimde gerek hukuksal alanda, kişisel hak ve özgürlüklerde, giderek yaşanan kısıtlamalar çerçevesinde ülkemizin giderek bir hukuk açmazının içine itilmesi vardı. Büyük bütçelere sahip bazı kurumların halkın aydınlanması yerine, iktidarın sözcüsü gibi haber verme gayreti içinde olmalarından kaynaklı yaşanan zulüm ve adaletsizliklerin önüne dur deme ve baş kaldırma niyetiyle konuşmalar yaparken, İstanbul'da etek giyen 50 kadar erkeğin yaptığı eylemin çok onurlu bir hareket olduğuna değindik. Gerekirse bu tür hareket içinde olabileceğimizi söyledik. O hareketi küçümseyenlere karşı, o erkekleri desteklediğimizi buradan söylemek isteriz" diye konuştu.

Etek giymediler

Kadına yönelik şiddetin arttığına vurgu yapan Karakülçe, neden etek giymediklerini de şu sözlerle açıkladı:

"Bazı şeyleri yapmak yürek ister. İstanbul'daki arkadaşlar, herkesin yapamayacağı bir şeyi yaptı. Daha önce gerekirse etek giyebileceğimizi söyledik, ancak etek giyme eyleminin güncel olmaması ve parti teşkilatımızın, siyasi bir parti açısından bunu etik bulmaması nedeniyle vazgeçtik. İl Başkanı olarak, benim kararım olmasa da demokrasi adına bu karara saygı duymak zorundaydım."

DSP'liler basın açıklamasının ardından kadınlara karanfil dağıttı.