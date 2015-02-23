Emma Watson'dan etekli protesto yürüyüşü yapan Türk erkeklerine destek

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi, ünlü İngiliz oyuncu Emma Watson, bindiği minibüsün şoförünün tecavüz girişimine karşı direndiği için vahşice katledilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için mini etekli yürüyüş yapan erkeklere destek verdi.

Toplumsal olaylardaki duyarlılığıyla tannan ünlü yıldız Emma Watson, Özgecan Aslan için yapılan yürüyüşe kişisel Twitter hesabından destek verdi. Watson, Taksim'de Özgecan Aslan cinayetini protesto etmek amacıyla düzenlenen mini etekli eylemin haberlinkini "Yürüyün Türk erkekleri" mesajı ile birlikte paylaştı.

BM Küresel İyi Niyet Elçisi seçilen ve cinsiyet eşitliği alanında görev yapan Emma Watson, geçtiğimiz aylarda da Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, 'Kadınlar iffetli olacak, herkesin içinde kahkahalar atmayacak' sözlerine tepki göstererek, "Direnkahkaha" notu ile birlikte kahkaha atarken bir fotoğrafını paylaşmıştı.