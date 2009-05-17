DSP'de kongre heyecanı

Büyük Ankara Oteli’nde yapılacak olan kurultayda genel başkanlık için Zeki Sezer, Tayfun İçli, Masum Türker, Serdar Savaş, Sait Kekeç ve Prof. Dr. Alemdar Yalçın yarışacak.



DSP, bugün olağanüstü kurultaya giderek yeni genel başkanını belirleyecek. Kurultayda 6 genel başkan adayı yarışacak.



DSP’de, Zeki Sezer’in 29 Mart yerel seçimlerinde başarısız olduğunu gerekçe göstererek genel başkanlık görevinden istifa etmesiyle başlayan kurultay sürecine bugün son nokta konuluyor.

Kurultayda, genel başkanlığa Sezer, Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli, Parti Meclisi üyeleri Masum Türker, Serdar Savaş ile avukat Sait Kekeç ve Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alemdar Yalçın aday oldu.



Büyük Anadolu Oteli’nde bugün saat 10.00’da başlayacak olan ve 1063 delegenin oy kullanacağı kurultayda, sadece genel başkanlık seçimi yapılacak.



Kurultayın yapılacağı salona izleyici alınmayacak. Salonda sadece delegeler, il örgüt başkanları, partili milletvekilleri ile basın mensupları bulunacak. DSP tüzüğüne göre, olağanüstü kurultaylarda genel başkan adaylarına söz hakkı verilmiyor. Ancak bugün yapılacak kurultayda Genel Başkanvekili’nin açılış konuşmasından sonra genel başkan adaylarına da söz verilecek.



Tüzüğe göre, ilk tur oylamada delegelerin yarıdan bir fazla oyunu alan aday genel başkan seçilecek.

İlk iki turda genel başkan seçilememesi halinde, üçüncü ve son tur oylamada en çok oyu alan, genel başkan seçilmiş olacak.



