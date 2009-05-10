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Politika

DSP’de genel başkanlık için bir aday daha

DSP Parti Meclisi Üyesi Avukat Sait Kekeç, kurultayda genel başkanlığa aday olacağını açıkladı.

10 Mayıs 2009 03:00

DSP Parti Meclisi Üyesi Avukat Sait Kekeç, kurultayda genel başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Kekeç, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Mayısta gerçekleştirilecek olağanüstü kurultay gündeminde bütün adaylara söz verilmesine ilişkin değişiklik önerisinin yer aldığı dilekçeyi, Genel Başkan Vekili Saffet Başaran'a sunduğunu kaydetti.

Sait Kekeç, açıklamasında "DSP'nin başarısız yönetiminin tümüyle değişmesinin sağlanması ve demokratik bir kurultay için bu önerinin kabulü şart. Bu vesileyle Genel Başkan adayı olduğumu da duyuruyorum" ifadesine yer verdi.

(AA)

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