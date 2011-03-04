-DSP ÖZKAN VE BALBAY'A ADAYLIK ÖNERECEK KAYSERİ (A.A) - 04.03.2011 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, ikinci 'Ergenekon' davasının tutuklu sanıklarından gazeteci Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'a ''12 Haziran'da yapılacak seçimlerde istedikleri yerden milletvekili adaylığı'' önerisinde bulunacaklarını belirtti. Türker, partisinin Kayseri İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin genel seçimlerin 12 Haziran'da yapılması kararı aldığını hatırlatarak, partisinin bugünden itibaren seçim çalışmalarını daha da hızlandırdığını bildirdi. Yapılacak seçimlerin Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Türker, şöyle devam etti: ''Başbakan sürekli oy istiyor. Anayasayı değiştirip, başkanlık sistemine geçmek ve parlamentoyu da 2 partili sisteme dönüştürmek istiyor. DSP olarak biz 2 partili sistemi Türkiye için doğru bulmuyoruz. Parlamento dışındaki partilerin ideolojik yapılarına bakmaksızın, hep birlikte seçime girmek istiyoruz. Seçime birlikte girmek için mutabakat sağladığımız bazı partiler var. Yakında o partilerin yöneticileriyle bunu deklare edeceğiz. Yapılan gerçekçi anketlerde AKP'nin oyları yüzde 28-30 arasında, CHP'nin oyları ise yüzde 20 civarında görülüyor. Yüzde 5 civarında da bir kararsız kesim olduğu ortaya çıkıyor. İktidar partisinin ve Başbakan'ın sıkıntısı da bu.'' Basın toplantısında vatandaşlara da seslenen Türker, ''Bir sabah kapınız çalınıp gözaltına alınmak istemiyorsanız, çocuklarınızın geleceğinin aydınlık olmasını istiyorsanız, parlamentoda en az 4 parti olmalı'' dedi. Masum Türker, ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından gazeteciler Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'a, 12 Haziran'da yapılacak seçimlerde istedikleri ilden milletvekili adaylığı önerisinde bulunacaklarını söyledi. Cezaevinde aynı koğuşta kalan Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın tek kişilik hücrelere konulduklarını belirten Türker, ''Bunun Adalet Bakanlığının tasarrufu olduğunu düşünüyoruz. Bu siyasi bir tasarruftur. Adalet Bakanı'ndan bir an önce bu yanlış kararı düzeltmesini istiyoruz'' diye konuştu. Türker, artık seçim sürecine girildiğini ifade ederek, ''Öncelikli gündemimiz, birlikte seçime gireceğimiz partilerle görüşeceğiz ve Tuncay Özkan ile Mustafa Balbay'a istedikleri yerden aday göstermeyi teklif edeceğiz. İşçi Partisi yöneticileriyle de görüşüp, Doğu Perinçek'in ortak aday gösterilmesini önereceğiz'' dedi.