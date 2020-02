DSP Genel Başkanı Aksakal: DSP'nin kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- DSP İzmir İl Başkanlığı tarafından DSP’nin 33\'üncü kuruluş yıl dönümünde 2 Kasım 2006 tarihinde vefat eden DSP\'nin onursal Genel Başkanı Bülent Ecevit anıldı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yerel seçimde adaylık düşünenlerin en geç 1 Aralık\'a kadar partiye başvurmalarını şart koşarak, \"Yani kendi partisi içinde bir yarışa girmiş ama kazanamamış kendi partisinden intikam alma duygusu içinde DSP\'nin kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz\" dedi.

DSP İzmir İl Başkanlığı tarafından DSP’nin 33\'üncü kuruluş yıldönümünde DSP\'nin onursal Genel Başkanı Bülent Ecevit anıldı. Buca Olimpik Yüzme Havuzu Tesisleri\'nde yapılan anma etkinliğine, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP İzmir İl Başkanı Ramazan Solmaz ve çok sayıda partili katıldı. Organizasyonda ozanlar bağlama eşliğinde türkü söyledi ve Ecevit’i anlatan film gösterisi yapıldı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da yaklaşan yerel seçimler öncesi çarpık kentleşmeyi önleyecek Cumhuriyet Kentleri projesini tanıttı. Aksakal yerel seçimler için adaylık başvurularının yapıldığını, hepsinin değerlendirileceğini belirterek şöyle dedi:

\"Demokratik Sol Parti’nin yeniden iktidara giden yolunu el birliği ile açacağız. DSP, her dönem olduğu gibi halkın çıkarına politikalarını sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde yerel seçimler bildirgemizi de paylaşacağız. Cumhuriyet Kentleri projesi ile Cumhuriyet’in ilkelerine her koşulda sahip çıkmayı, insanlık kültürünü geliştirmeyi, halkın bizzat yönettiği kurumları oluşturmayı, köylerden başlamak üzere ekonomik kalkınmayı, doğal varlıklarımıza sahip çıkmayı kendi enerjisini üreten sistemler kurgulamayı, kültürümüzü ve sanatımızı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu proje gerçek anlamda Anadolu Devrimi\'nin ikinci aşaması olacak ve dünya kentlerine de ışık tutacak. Ülkemizde demokrasiyi güçlendirecek özgün bir Türkiye yerleşim planlama modeli olacaktır.\"

\'DSP’NİN KULLANILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ\'

Her seçim bölgesinde DSP örgütlerinin adaylarını çıkaracağını belirten Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Vatandaş, mevcut iktidarın ve muhalefetin ülkeyi bugünkü duruma getirmesinde bir arayışın içine girdiğinde aklına DSP mutlaka geliyor. Bunu seçimlerde desteklemek üzere biz de onlara bir seçenek sunacağız. YSK geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Devlet memuru olup bu seçimlerde aday olmayı düşünen kişilerin, en geç 1 Aralık gününe kadar bu görevlerinden ayrıldıklarını bildiren dilekçelerini kurumlarına vermeleri gerekiyor. DSP olarak partimize başka partilerden de olmak üzere dışardan katılabilecek adaylar için, 1 Aralık tarihine kadar DSP’ye müracaat etmeleri gerektiğini söylüyoruz. O tarihten sonra yapılacak müracaatları daha farklı değerlendireceğiz. Yani kendi partisi içinde bir yarışa girmiş ama kazanamamış kendi partisinden intikam alma duygusu içinde DSP’nin kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.\"

\'İZMİR KİMSENİN KALESİ DEĞİLDİR\'

DSP İzmir İl Başkanı Ramazan Solmaz ise ölümünün 12\'nci yılında DSP’nin kurucusu ve lideri Bülent Ecevit’i saygıyla andıklarını belirterek, \"Biz DSP İzmir İl Örgütü olarak, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlere 30 ilçede güçlü adaylarımızla hazır ve iddialı olacağız. İzmir’e mutlaka DSP belediyeciliğini getireceğiz. İzmir kimsenin kalesi ya da tekelinde değildir. İzmirli seçmenin oylarına kimse ipotek koyamaz. İzmir halkı merhum Ahmet Piriştina’da olduğu gibi yine DSP belediyeciliğini tercih edecektir\" diye konuştu.



