DSP Genel Başkanı Aksakal: BM kararı azımsanmayacak bir başarıdır

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Kudüs hakkında Birleşmiş Milletler\'de alınan kararın ABD’ye karşı kazanılmış bir zafer olduğunu söyledi. Aksakal, \"128 ülkenin böyle bir tasarıya destek vermemesi, ABD emperyalizminin kovboy edasıyla yapmaya çalıştıklarına karşı durması buna öncülük eden ülkeler adına azımsanmayacak bir başarıdır\" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin İzmir il örgütünün düzenlediği kahvaltıya katıldı. Basmane\'de bir otelde gerçekleştirilen buluşmaya DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İzmir İl Başkanı Ramazan Solmaz, Parti Meclisi Üyesi Selçuk Karakülçe ve partililer katıldı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Genel Başkan Aksakal, Kudüs kararı ile Büyük Ortadoğu Projesi\'nin (BOP) ciddi yara aldığını belirterek şöyle konuştu:

\"Önceki gün Kudüs ile ilgili olarak BM Genel Kurulu’nda yapılan görüşme öncesi ABD Başkanı\'nın tehdit ve şantaj açıklamalarını ibretli izledik. Trump verdikleri dolarlardan bahsetti. Dikkat ederseniz, sözlerinde devletler arası anlaşma gereği verdiklerine dair ayrıntı yer almadı. Aklımıza birden Reza Zarrab davası geldi. Demek ki kendilerinin de yargıladıkları sisteme benzer ilişkileri var gibi görünüyor. Hakikaten eğer böyle bir yöntemi ima ediyorsa o zaman yandı gülüm keten helva. Ama 128 ülkenin böyle bir tasarıya destek vermemesi, ABD emperyalizminin kovboy edasıyla yapmaya çalıştıklarına karşı durması buna öncülük eden ülkeler adına azımsanmayacak bir başarıdır. Bu kararla birlikte BOP ciddi yara almıştır. Suriye’de kaybeden ABD, bu hırçınlıkla başka maceralara tevessül edecektir. Şu bir gerçektir ki iktidarlarını ABD’nin inayetine borçlu siyasi yapılar dün olduğu gibi yarın da bunların istekleri ve beklentileri doğrultusunda icraat yapmaktan geri durmayacaklardır. O zaman biz diyoruz ki gelin önümüzdeki seçimleri bir fırsata çevirelim. Demokratik sol ilkeleri hayata geçirebilecek kadrolarla devletimizi yedinden düzlüğe çıkaralım.\"

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed\'in, Twitter hesabından 1\'inci Dünya Savaşı’nda Medine’yi savunan Fahrettin Paşa’ya yönelik hakaret içeren paylaşımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine değinen Aksakal şunları söyledi:

\"2010 Anayasa Referandumu’nda milletin beynini yıkadılar. Ülkenin sözde aydınları \'Yetmez ama evet\' dediler. Milyonlarca liraları devlet kaynaklarını sırf bu değişiklerin gerçekleşmesi için harcadılar. Yapmayın dedik, bu değişikliklerle ülkenin temeline dinamit koyarsınız dedik. HSYK ve Anayasa Mahkemesi’nin yapısıyla oynamayın dedik. Dinletemedik, ve o değişiklerin eseri yapılanan HSYK ve onların yarattığı yapı, 15 Temmuz’da kadim Türk devletini tarihin çöp tenekesine atmak üzereyken bastırıldı. İktidar olmak üzere diğer partilerin eliyle ülkemiz bir beka sorunu yaşamaktadır. Öyle ki bir çöl bedevisi Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı\'na dil uzatacak kadar hadsizliğe sahip olmuştur. Ortalıkta parmak sallayanların yarın bu duruşlarının arkasında durabilmelerini umuyoruz. Zira bu tip olayları birçok kez yaşadık. ‘One munite’te gördük, Mavi Marmara’da gördük, Oslo görüşmelerinde gördük, FETÖ olaylarında gördük.\"

\'ASGARİ ÜCRTE EN AZ 2 BİN 600 LİRA OLMALI\'

2019 yılında yapılacak seçimlere hazırlandıklarını ve en önemli gündemlerinin asgari ücret olduğunu belirten Aksakal, şunları söyledi:

\"Devletin resmi kurumlarının verileri artık inandırıcılıklarını yitirmiştir. DSP olarak emeğin hakkını savunmak asli misyonumuzdur. Asgari ücret belirlenirken, bir evde en az iki kişi çalışmalı anlayışından hareketle haneye girecek toplam paranın yoksulluk sınırının üstünde olabilmesi için en az 2 bin 600 lira olması gerektiğini hatırlatıyoruz. Geçmişte üç kez devleti yönetmiş bir parti olarak muhalefete değil iktidara talibiz.\"



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