DSP Genel Başkan Yardımcısı Karakülçe: Partimiz yerli yerinde duruyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - DEMOKRATİK Sol Parti\'nin (DSP) mal varlığına Hazine tarafından el koyulduğu haberleri üzerine açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe, \"Partimizin malvarlığına el koyma durumu söz konusu değil. DSP yerli yerinde duruyor. Burada bir yanlış anlama var\" dedi.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Karakülçe, Anayasa Mahkemesi\'nce (AYM) partinin 2013 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucu 2820 sayılı \'Siyasi Partiler Kanunu\' hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle 4 milyon 419 bin 52 lira gider karşılığı mal varlığının Hazine\'ye irat (gelir) kaydedilmesine hükmedildiğine yönelik haberlerle ilgili açıklama yaptı. Rakamların yanlış yorumlandığını savunan Karakülçe; 4 milyon 419 bin 52 liranın, 4 bin lira olduğunu ve haberlerde bu rakamların şişirilerek, verildiğini öne sürdü. Karakülçe, \"Sanırım haberi yapanların aklı, enflasyon rakamlarının sürekli değişmesinden dolayı karıştı. Akılların karışması normal çünkü ülkede rakamlar kolay kolay hesaplanamıyor. Doların ve euronun bu kadar yükseldiği bir dönemde 4 bin lira, 4 milyon olarak okunabiliyor\" diye konuştu.

Partinin herhangi bir taşınmazına, mal varlığına el koyulmasının söz konusu dahi olmadığını belirten Karakülçe, \"Kesinlikle el koyma yok. Her şey yerli yerinde duruyor. Partimiz yerinde duruyor. DSP üzerinden hala bu tür oyunların oynanması, etik ve şık değil. Biz doğru ve dürüst olmaya, memlekette doğruluğu savunmaya devam edeceğiz\" dedi.

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