DSÖ'den uyarı: Zehirli yılanlara karşı panzehir kalmadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), zehirli yılanlara karşı panzehir bulmakta güçlük yaşandığını belirterek, bu konuda çalışmalara başladığını duyurdu.

Her yıl 2.5 milyondan fazla insanın yaralanmasına, 100 bin kişinin ölümüne yol açan zehirli yılanlara karşı panzehir bulmakta güçlük yaşandığını açıklayan DSÖ, yılan zehirlenmelerini unutulmaya yüz tutmuş tropik hastalıklar listesine dahil etti.

Habertürk'ün aktardığına göre, DSÖ ayrıca etkili panzehirlerin güvenilir bir biçimde üretilmesi için yönetmelikler hazırlıyor ve çeşitli serum türlerini testten geçiriyor.