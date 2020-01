DSÖ'den uyarı: Yılanlara karşı panzehir kalmadı

Avustralya'nın Zehirli Yılanları Araştırma kuruluşunun yöneticisi David Williams 2007 yılında bir televizyon ekibinin çekim yaptığı sırada Avustralya'nın zehirli yılanı Taipan tarafından ısırılır. Williams'ın bir-iki dakika içinde soluğu kesilir. Komaya girmeden önce "çabuk olun" diyebilmiştir. Sonuçta 1500 euro değerindeki panzehir iğnesi hayatını kurtarır. Williams'ın şansı yaver gider, zira gerekli dozdaki panzehir onun yılan araştırma projesinin bulunduğu Papua-Yeni Gine'deki klinikte mevcuttur. O şanslıydı ama dünya çapında yılan sokmaları nedeniyle her yıl 100 binden fazla kişi hayatını kaybediyor.

Kurbanların kurtarılmasında sorun sadece zamana karşı mücadele değil. Dünya çapında serum eksikliği de çekiliyor. Burada sorun şu: Her zehirin tedavisi için özel bir panzehire ihtiyaç var. Çünkü her panzehir her yılanda etkili olmuyor. Asya tipi bir Taipan insanı soktuğunda buna karşı ancak aynı yılan türünden elde edilen panzehir etkili oluyor.

Hindistan'da elde edilen panzehir Afrika kıtasında etkili olmayabiliyor. Kendisi de yılan zehirlenmesine maruz kalmış olan yılan uzmanı David Williams, 2004 yılında Afrika ülkesi Gana'da bir Hindistan panzehirinin orada kullanılan daha önceki Fransız ürününün yerini aldığını, bunun üzerine Gana'da yılan sokmasından ölenlerin oranının 6 kat arttığını vurguluyor.

Afrika tehlikede

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) Micha Nübling, Afrika'da ilaçların kalite kontrolü yapılmadığı için piyasaların Asya'dan getirilen ve neredeyse hiç etkisi olmayan serumlarla dolup taştığını belirtiyor. David Willams panzehir üretimi yapılan Hindistan'daki ürünlerin de kuşku götürür kalitede olduklarını, orada da her yıl en az 50 bin kişinin yılan zehirlenmesinden hayatını kaybettiğini vurguluyor.

DSÖ bu dramatik durum üzerine harekete geçerek, yılan zehirlenmelerini unutulmaya yüz tutmuş tropik hastılıklar listesine dahil etti. Bu yoldan dünya kamuoyunun bu konuya duyarlılığının artırılması hedefleniyor.

DSÖ ayrıca etkili panzehirlerin güvenilir bir biçimde üretilmesi için yönetmelikler hazırlıyor ve bizzat kendisi de çeşitli serum türlerini testten geçiriyor. Bu ilaçların özellikle Afrika'nın güneyinde, Sahra bölgesinde olabildiğince çok farklı yılan türlerinin zehirlemelerine karşı etkili olması amaçlanıyor.

Micha Nübling laboratuvar testlerinin ilk aşamasının sonuçlandığını, bir sonraki aşamada kobay fareleri üzerinde testlerin başlayacağını belirtti. DSÖ'nün kalite damgası basmasından sonra üretime geçilebileceğini kaydeden Nübling, ancak üretim aşamasına geçmenin 12 aylık bir süre alabileceğini ifade etti.

