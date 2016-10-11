DSÖ: Zika virüsü büyük ihtimalle Asya'ya da yayılacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Zika virüsünün "çok büyük ihtimalle" Asya ve Pasikif bölgelerine de yayılacağı uyarısında bulundu.

DSÖ, Singapur'da virüsün görüldüğü yüzlerce vakanın bildirildiğini söylerken, Tayland'da mikrosefali vakalarına rastlandığı kaydedildi.

Sivrisineklerle yayılan virüs dünya genelinde 70 ülkede tespit edildi. Bunların en az 19'u Asya Pasifik bölgesinde.

DSÖ Direktörü Margaret Chan uzmanların hala virüsle nasıl başa çıkılabileceğini araştırdığını söyledi.

Chan Filipinler'in başkenti Manila'daki DSÖ toplantısında yaptığı açıklamada "Maalesef, biliminsanlarının hala birçok kritik soruya verecek yanıtı yok" dedi.

Zika virüsü genelde pek ağır belirtilere yol açmıyor. Ancak hamilelerin virüsle teması durumunda, çocukların beyin gelişimlerini tamamlamadan doğmasına, bir başka deyişle mikrosefaliye yol açıyor.

Zika virüsü 1947'de Uganda'nın Zika Ormanı'nda yaşayan maymunlarda keşfedildi. Virüsün insanlarda görüldüğü ilk vakaya 1954'te Nijerya'da rastlandı.

Virüs onyıllar boyunca hiç görülmediği ve kamu sağlığına büyük bir tehdit oluşturmadığı için uzmanlar tarafından görmezden gelindi.

Virüs 2007'de Mikronezya'nın Yap Adası'nda bir salgına yol açana dek bilim insanlarının dikkatini çekmedi.

Geçen yılsa Karayipler ve Latin Amerika'daki vakalarda bir patlama görüldü.

Zika Virüsü, soğuk algınlığına benzer ağrılar, ateş, gözlerde yanma, eklem ağrıları ve deri döküntüsü gibi belirtilere ortaya çıkıyor. Ancak bazı insanlarda hiçbir belirti görülmüyor.

Virüs nadiren, sinir sistemini etkileyip felce yol açabilen Guillian-Barre Sendromu gibi hastalıklara da yol açabiliyor.