DSÖ yetkilileri, Covid-19 aşıları tam olanları maske takmaya çağırdı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Covid-19 aşıları tam olanları maske takmaya ve diğer önlemleri almaya çağırdı.

ABD'de de Los Angeles idaresinden yapılan açıklamada, Delta varyantına karşı bir önlem olarak herkesin içeride maske takmasının şiddetle tavsiye edildiği belirtildi.

Ülkeler, Hindistan'da ilk tespit edildiğinden bu yana en az 85 ülkeye yayılan virüsün oldukça bulaşıcı bir formu olan Delta varyantına karşı önlemler alıyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz cuma günü yeni varyantların yükselişi "elimizin altındaki tüm araçları kullanmamızı daha da acil hale getiriyor" dedi.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, daha önce yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısı yaptırdıktan sonra da maske takılması gerektiğini belirterek, "Virüsün bulaşmasını azaltmak istiyoruz. Aşıların bulaşmayı önleyip önlemeyeceğini henüz bilmiyoruz" demişti.

ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise tam aşılı Amerikalıların artık içeride maske takmaları veya diğer insanlardan altı metre uzakta durmaları gerekmediğini kaydetti.

Tamamen aşılanmış kişiler büyük ölçüde korunuyor olsa da, araştırmalar Pfizer aşısının Delta varyantına karşı etkinliğinin diğer varyantlara göre biraz daha düşük olduğunu gösteriyor.

Pfizer-BioNTech aşısının iki dozluk uygulamasının Delta varyantının neden olduğu semptomatik hastalığa karşı yüzde 88 ve hastaneye yatışa karşı yüzde 96 koruyucu olduğu belirtiliyor.