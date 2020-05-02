DSÖ: Vuhan'ı örnek almalıyız

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs salgınından ağır etkilenen şehirlerin, geçen günlerde hastanelerinde Covid-19 hastası kalmadığını duyuran pandeminin sıfır noktası Vuhan'ı örnek alması gerektiğini ifade etti.

DSÖ'nün Sağlık Acil Durumu Programlarının Teknik Lideri Maria van Kerkhove, "Vuhan'da ağır vaka kalmaması çok, çok iyi haber.İki haftalığına oradaydım ve direkt olarak bakanlık yetkilileriyle çalıştım. Hastaneden halka herkes o vaka sayısını aşağı çekmek için çok çaba sarfetti" dedi.

"Dünya bu salgından etkilenen tüm ülkelerden olduğu gibi Çin'den de çok şey öğrendi" diyen van Kerkhove, "Pandemi ile mücadele eden birçok şehir var. Vuhan'dan öğrenmeye devam etmeliyiz. Onların önlemleri nasıl kaldırdığından, hayatı nasıl normale döndürdüğünden öğrenmeye devam etmeliyiz" diye konuştu.

Dünyanın neredeyse tamamını etkisi altına alan salgının başladığı Hubei bölgesinde 27 gündür hiç yeni Covid-19 vakası tespit edilmedi.

Hubei'de Nisan ayının başından bu yana kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılıyor.