T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

DSÖ ve EMA, Sputnik V aşısının laboratuvarlarını denetleyecek

Rusya, denetimlerin ardından Sputnik V'nin DSÖ tarafından onaylanmasını bekliyor

22 Nisan 2021 21:00

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), Mayıs ile Haziran ayları arasında Rusya'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının üretildiği laboratuvarları denetleyeceği açıklandı.

DSÖEMADünya Sağlık ÖrgütüSputnik VSputnik V aşısıSputnik V kullanım onayı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24