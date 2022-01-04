DSÖ uyardı: Pandemiden çıkmanın yolu hatırlatıcı dozlar değil; küresel aşılama

Dünyanın dört bir yanında Covid salgınını kontrol almak için kaç hatırlatıcı doz yapılması gerektiği tartılışırken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) bilim insanları, hatırlatıcı dozların pandemiden çıkış için yeterli olmayacağını söyledi.

BBC'ye konuşan DSÖ'den epidemolog Maria van Kerkhova, Koronavirüs pandemisi gibi küresel krizlerde ihtiyacın küresel çapta aşılama olduğunu söyledi.

Omicron vakalarının artışına karşı çok sayıda ülkede hatırlatıcı doz uygulaması yapılırken yoksul ülkelerde nüfusun yalnızca üçü iki doz aşılandı.

Dr. Van Kerkhove, bu durumu "ahlaki ve etik başarısızlık" olarak değerlendirdi ve DSÖ'nün 2022'nin temmuz ayına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefini hatırlattı.

Van Kerkhove, yeni varyantlar çıktığı sürece hatırlatıcı dozların yeterli olmadığını vurguladı.