DSÖ, Sputnik-V'nin onay sürecinin kısa süre içinde tekrar başlayabileceğini belirtti

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dosyadaki problemler nedeniyle durdurulan Rus yapımı Koronavirüs aşısı Sputnik-V'nin onay sürecinin kısa süre içinde tekrar başlatılabileceğini duyurdu.

DSÖ'nün Tıp, Aşı ve İlaca Erişimden Sorumlu Direktör Yardımcısı Mariangela Simao, "Süreç bazı yasal prosedürler sebebiyle durdurulmuştu. Rusya ile müzakereler sonucunda bu problem çözülmek üzere" dedi.

Simao, "Yasal prosedürler tamamlandığı anda süreci tekrar başlatabileceğiz" ifadelerini kullandı.

DSÖ yöneticisi, dosyada hala eksiklikler de bulunduğunu ve Rusya'nın gerekli bilgileri sunması gerekeceğini söyledi.

AFP verilerine göre DSÖ'den henüz acil durum onayı almamasına rağmen Sputnik-V aşısı 45 ülkede kullanılıyor.

DSÖ pandemi sırasında Pfizer-BioNTech, Janssen, Moderna, Sinopharm, Sinovac ve AstraZeneca aşılarına acil kullanım onayı verdi.