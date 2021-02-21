DSÖ Sözcüsü, Vuhan'a giden ekibin bulgularını aktardı: Koronavirüs'ün yayılma kaynağına dair dört ihtimal var

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasarevic, Koronavirüs'ün (Covid-19) kaynağını araştırmak üzere Çin'in Vuhan kentine giden heyetin bulgularını paylaştı. Jasarevic, "ekibin, virüsün insanlara bulaşmasında 4 ana ihtimal üzerinde durduğunu" söyledi.

DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic, bilim insanlarından oluşan ekibin çalışmalarını ve araştırmalarına ait bulgulara ilişkin detayları paylaştı. Ekibin, virüsün insanlara bulaşmasında 4 ana ihtimal üzerinde durduğunu ifade eden Jasarevic şunları söyledi: "Ekip, virüsün insanlara bulaşması konusunda dört olası hipotez belirledi. Bunlardan ilki; hayvandan (örneğin yarasa) insanlara doğrudan zoonotik yayılma, ikincisi; hayvan türleri aracılığıyla, yani zoonotik rezervuar hayvanından başka bir hayvana ve buradan da insanlara, üçüncüsü; besin zinciri yoluyla (örneğin, kendi doğal ortamlarında virüse ev sahipliği yapabilecek vahşi hayvanların donmuş eti yoluyla), dördüncüsü ise laboratuvarla ilgili meydana gelen bir olay sonucunda."

Jasarevic, ekibin Vuhan’da bulunan laboratuvarı ziyaretine ilişkin detayları anlattı. Jasarevic, “Ekip Vuhan Viroloji Enstitüsü, Hubei CDC ve Wuhan CDC’yi ziyaret etti. Laboratuvarlarını gördü ve enstitüdeki laboratuvar personeli, yöneticileriyle ve ayrı ayrı birkaç görüşme yaptı. Bir sızıntı olasılığını ve bu tür olayların meydana gelmesini önlemek için önceki yıllarda uygulamaya konulan sağlık izleme ve güvenlik programlarını gözden geçirdiler. Ayrıca araştırma programlarını ve bulgularını tartıştılar” dedi.

Jasarevic, ekibin tam raporunun gelecek hafta kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.