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Koronavirüs

DSÖ: Sinovac'ın Omicron nedeniyle hastaneye yatışlara karşı koruyacağını öngörüyoruz

"Omicron varyantı vücudun üst kısmını etkiliyor ve bu iyi bir haber olabilir"

04 Ocak 2022 16:01

DSÖ uzmanı Abdi Mahamud, Omicron varyantının vücudun üst kısmını etkilediğini gösterdiğini ve bunun iyi haber olabileceğini söyledi. Çinli şirket Sinovac’ın koronavirüs aşısı ile ilgili de konuşan Mahamud, “Sinovac aşısının Omicron varyantı nedeniyle ağır hastaneye yatışlara karşı koruma sağlayacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.
 
DSÖ uzmanı Mahamud, koronavirüsün hızla yayılan Omicron varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Dr. Mahamud, salı günü yaptığı açıklamada, Sinopharm ve Sinovac gibi Covid-19 aşılarının Omicron varyantının bir sonucu olarak gerçekleşen 'ağır hastaneye yatışlara' karşı koruma sağlayabileceğini söyledi.

"Diğerlerinin aksine bu varyant, ciddi zatürreye neden olabilir" 

Sputnik'in haberine göre DSÖ uzmanı, Omicron'un üst solunum yollarını etkilediğine ve önceki varyantlardan daha hafif semptomlara neden olduğuna dair daha fazla kanıtın ortaya çıktığını ifade etti. Mahamud, gazetecilere verdiği demeçte, "Omicron'un vücudun üst kısmını enfekte ettiğine işaret eden daha fazla çalışma görmeye başladık. Diğerlerinin aksine bu varyant, ciddi zatürreye neden olabilir" dedi ve bunun iyi bir haber olabileceğini sözlerine ekledi.
 
Ancak Mahamud, Omicron'un yüksek bulaşıcılığının birçok ülkede haftalar içinde baskın hale geleceği ve nüfusun büyük bir bölümünün aşısız olduğu ülkelerde tehdit oluşturacağını da belirtti. Omicron'a özgü bir aşıya ihtiyaç olup olmadığı sorulduğunda ise DSÖ uzmanı, bunu söylemek için henüz çok erken olduğunu ancak kararın küresel koordinasyon gerektirdiğini belirterek, tek başına karar verme yetkisinin ticari sektöre bırakılmaması gerektiğini vurguladı.
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