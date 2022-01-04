DSÖ: Sinovac'ın Omicron nedeniyle hastaneye yatışlara karşı koruyacağını öngörüyoruz

Dr. Mahamud, salı günü yaptığı açıklamada, Sinopharm ve Sinovac gibi Covid-19 aşılarının Omicron varyantının bir sonucu olarak gerçekleşen 'ağır hastaneye yatışlara' karşı koruma sağlayabileceğini söyledi.

Ancak Mahamud, Omicron'un yüksek bulaşıcılığının birçok ülkede haftalar içinde baskın hale geleceği ve nüfusun büyük bir bölümünün aşısız olduğu ülkelerde tehdit oluşturacağını da belirtti. Omicron'a özgü bir aşıya ihtiyaç olup olmadığı sorulduğunda ise DSÖ uzmanı, bunu söylemek için henüz çok erken olduğunu ancak kararın küresel koordinasyon gerektirdiğini belirterek, tek başına karar verme yetkisinin ticari sektöre bırakılmaması gerektiğini vurguladı.