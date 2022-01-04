DSÖ: Sinovac'ın Omicron nedeniyle hastaneye yatışlara karşı koruyacağını öngörüyoruz

DSÖ uzmanı Mahamud, koronavirüsün hızla yayılan Omicron varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Dr. Mahamud, salı günü yaptığı açıklamada, Sinopharm ve Sinovac gibi Covid-19 aşılarının Omicron varyantının bir sonucu olarak gerçekleşen 'ağır hastaneye yatışlara' karşı koruma sağlayabileceğini söyledi.
"Diğerlerinin aksine bu varyant, ciddi zatürreye neden olabilir"
Sputnik'in haberine göre DSÖ uzmanı, Omicron'un üst solunum yollarını etkilediğine ve önceki varyantlardan daha hafif semptomlara neden olduğuna dair daha fazla kanıtın ortaya çıktığını ifade etti. Mahamud, gazetecilere verdiği demeçte, "Omicron'un vücudun üst kısmını enfekte ettiğine işaret eden daha fazla çalışma görmeye başladık. Diğerlerinin aksine bu varyant, ciddi zatürreye neden olabilir" dedi ve bunun iyi bir haber olabileceğini sözlerine ekledi.
Ancak Mahamud, Omicron'un yüksek bulaşıcılığının birçok ülkede haftalar içinde baskın hale geleceği ve nüfusun büyük bir bölümünün aşısız olduğu ülkelerde tehdit oluşturacağını da belirtti. Omicron'a özgü bir aşıya ihtiyaç olup olmadığı sorulduğunda ise DSÖ uzmanı, bunu söylemek için henüz çok erken olduğunu ancak kararın küresel koordinasyon gerektirdiğini belirterek, tek başına karar verme yetkisinin ticari sektöre bırakılmaması gerektiğini vurguladı.