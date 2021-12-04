DSÖ: Omicron varyantı konusunda panik değil, hazırlıklı olmalıyız

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Dünya Sağlık Örgütü, dünyanın yeni tip Koronavirüs'ün Omicron varyantı konusunda panik olmaması ancak hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

DSÖ Bilim Heyeti Başuzmanı Soumya Swaminathan cuma günü katıldığı bir konferansta, "Ne kadar endişeli olmalıyız? Hazırlıklı ve dikkatli olmalı ancak panik yapmamalıyız. Bir sene öncesinden çok daha farklı bir durumdayız" ifadelerini kullandı.

Swaminathan, Omicron'un Güney Afrika'dan alınan verilere göre "çok bulaşıcı" olduğunu ve gelecekte dominant varyant haline gelme ihtimali olduğunu söyledi. Delta varyantı şu anda dünyadaki vakaların yaklaşık yüzde 99'una tekabül ediyor.

DSÖ Acil Durumlar Direktörü de aynı konferansta, dünyanın elinde artık Covid-19'a karşı etkili aşılar bulunduğuna dikkat çekerek, artık bu aşıları dünyaya eşit olarak dağıtmaya odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Omicron varyantı şu ana kadar yaklaşık 40 ülkede görüldü.