DSÖ: Omicron'a karşı seyahat kısıtlamasına güvenmeyin, aşılanmayı artırın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), seyahat kısıtlamalarının yalnızca yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Omicron varyantının bulaşmasını engellemeye zaman kazandırabileceğin belirtti. DSÖ'ye göre Omicron varyantına karşı çözüm ülkelerin sağlık hizmeti kapasitesini artırıp aşılamayı yaygınlaştırmak.

İlk kez Güney Afrika'da tespit edilen ve Omicron adı verilen 'B.1.1.529' varyantı çok sayıda mutasyona sahip olması nedeniyle aşının etkisini azaltabileceği ve daha bulaşıcı olabileceği endişelerini beraberinde getirmişti.

Varyantın ortaya çıkmasının ardından çok sayıda ülke Güney Afrika'dan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

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Avustralya, Belçika, Botsvana, Britanya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda'nın aralarında olduğu ülkelerde Omicron varyantı tespit edilmiş, son olarak ABD'nin beş eyaletinde de yeni varyant bildirilmişti.

"Seyahat önlemlerine güvenmemeliler"

DSÖ'nün Batı Pasifik Direktörü Takeshi Kasai sınır kontrollerinin zaman kazandırabileceğini ancak her ülkenin vakalarda artışa hazır olması gerektiğini söylerken, şu ifadeleri kullandı:

"Seyahat önlemlerine güvenmemeliler. En önemlisi daha yüksek bulaştırıcılık potansiyeline sahip bu varyantlar için hazırlıklı olmak. Şimdiye kadar edindiğimiz bilgiler bize yaklaşımızı değiştirmeye gerek olmadığını söylüyor."

Kasai, ülkelere risk gruplarındakilerin aşılarının tamamlanması ve maske kullanımı, sosyal mesafe gibi önlemlere sadık kalma çağrısında bulundu.

DSÖ toplantısında ayrıca henüz Omicron kaynaklı Covid-19 ölümü bildirilmediği belirtildi.