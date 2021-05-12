DSÖ'nün görevlendirdiği bağımsız panel: Pandemi önlenebilirdi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından görevlendirilen bağımsız bir panel, Koronavirüs pandemisinin önlenebilir olduğunu ve dünya daha hızlı harekete geçse milyonlarca ölümün önlenebileceğini ifade etti.

Panel, bir daha böyle bir pandeminin yaşanmasını önlemek için dünya liderlerine büyük değişiklikler yapma çağrısında bulundu.

Eski Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clarke ve eski Liberya Başkanı Ellen Johnson Sirleaf'in liderlik ettiği panel, "Zincirin her bölümünde zayıf parçalar bulduklarını" ifade etti.

İnceleme sonucunda pandemiye verilen karşılığın istikrarsız olduğu ifade edilirken DSÖ'nün de güçsüz kaldığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Clark, 2020'nin Şubat ayı için "Pandemiyi önlemek için kayıp bir aydı. Birçok ülke bekleyip ne olacağını görmeyi tercih etti" dedi. Clark, ilerleyen süreçte bazı ülkelerin de harekete geçmek için yoğun bakım ünitelerinin dolmasını beklediğini ifade etti.

Sirleaf de, "Bugün kendimizi içimizde bulduğumuz durum önlenebilirdi. Yeni patojen Sars Cov-2 bir felaket haline geldi ve dünya çapında 3.25 milyon insanı öldürdü. Hala da dünyanın her noktasındaki insanların hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Bu hazırlık ve karşılıktaki eksiklik ve geç kalmanın sonucudur. Ayrıca geçmişten ders almamamızın bir sonucudur" diye konuştu.

Acil bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Sirleaf, "Geçmişteki sağlık krizlerine dair incelemelerde önemli tavsiyeler var. Ancak şu anda BM'nin bodrumunda veya çeşitli ülkelerin raflarında toz topluyorlar. Raporumuz bize en basit tabirle çoğu ülkenin bir pandemiye hazır olmadığını gösteriyor" dedi.