T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

DSÖ: Koronavirüs'ün hayvandan insana bulaşması ilk kez Hollanda'da gözlemlenmiş olabilir

26 Mayıs 2020 18:14

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs'ün hayvandan insana bulaşmasının ilk kez Hollanda'da gözlemlenmiş olabileceğini bildirdi.

DSÖ, kürkü için vizon yetiştirilen bir çiftlikteki iki çalışana Koronavirüs'ün hayvanlardan mı bulaştığının incelendiğini söyledi.

Pazartesi günü, Hollanda Tarım Bakanı Carola Schouten, ikinci vakayı bildirmişti.

Bir DSÖ Sözcüsü Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, teyit edilmesi halinde bunların “hayvandan insana ilk bulaştırma vakası” olacağını söyledi, ancak verilen halen toplandığını ve incelendiğini kaydetti.

İlk Koronavirüs vakasının, Çin'in Vuhan kentindeki bir vahşi hayvan pazarından kaynaklandığı düşünülüyor. Kesin kaynağı bilinmese de, bilim insanları virüsün kaynağının bir hayvan, muhtemelen yarasa, olduğu konusunda hemfikir.

Yeni tip Koronavirüs salgınının başından beri hastalığın insanlara hava ve temas yoluyla bulaştığı, hayvanlardan insanlara hastalığın geçmeyeceği bildiriliyordu.

ETİKETLER

koronavirüskoronavirüs hayvandan bulaşır mıhayvandan bulaşır mıyarasayarasa koronavirüscovid-19
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24