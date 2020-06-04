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Koronavirüs

DSÖ, Koronavirüs salgınında ikinci dalganın ne zaman başlayabileceğini açıkladı

"Bu kutlama yapma zamanı değil hazırlık yapma zamanıdır. Sonbahara hazırlanmalıyız"

04 Haziran 2020 22:50

Avrupa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında kaydedilen iyileşmeyi yorumlayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, ikinci dalga için eylül ayına işaret etti.

İnternet üzerinden düzenlenen çevrimiçi brifingde konuşan Kluge, birçok Avrupa ülkesinde salgının iyiye gitmesinin olumlu bir gelişme olduğunu ancak bu ülkelerdeki hükümetlerin rehavete kapılmaması gerektiğini belirtti.

"Kutlama yapma zamanı değil hazırlık yapma zamanıdır"

Kluge, "Avrupalı ülkelere şunu söylemek istiyorum; eğer durum iyiye gidiyorsa, bu kutlama yapma zamanı değil hazırlık yapma zamanıdır. Sonbahara hazırlanmalıyız" dedi.

Covid-19'da ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini vurgulayan Kluge, mevsimsel griple birlikte yayılabileceğini de belirtti.

"Çok yıkıcı olabilir"

Kluge, dünkü açıklamasında, "Covid enfeksiyonunun tekrar yükselişe geçmesi gibi açık bir tehdit var, eğer durdurulmazsa ikinci bir dalga gelebilir ve çok yıkıcı olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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