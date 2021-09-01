DSÖ, ilk olarak Kolombiya'da görülen Mu Varyantı'nı takibe aldı

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Dünya Sağlık Örgütü, ilk olarak Kolombiya'da görülen Koronavirüs'ün Mu diye adlandırılan 'B.1.621' varyantını takibe aldı.

Mu Varyantı ilk olarak Kolombiya'da tespit edilmiş, ardından Güney Amerika ve Avrupa'da vakalar görülmüştü.

DSÖ'nün haftalık bülteninde Mu Varyantı'nın mutasyonlar geçirdiğ, bu sebeple aşılara karşı daha dirençli olabileceği belirtildi.

Bültende, dünyada genelinde Mu vakalarının düşüşte olduğu bildirilse de Kolombiya'daki vakaların yüzde 39'unu, Ekvador'dakilerin ise yüzde 13'ünü oluşturduğu ifade edildi.

DSÖ'nün "endişe verici varyantlar" listesinde şu anda dört varyant bulunuyor:

- Alfa, 193 ülkede görüldü

- Beta, 141 ülkede görüldü

- Gamma, 91 ülkede görüldü

- Delta, 170 ülkede görüldü