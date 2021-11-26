DSÖ, HIV tedavisinde ilaç direncinde artışa karşı uyardı

Hazırlanan yeni bir rapor,HIV’in ilaç dirençliliğinin artışta olduğunu gösterdi. Rapor, antiretroviral ile tedavi olan insan sayısının 27.5 milyona çıktığını aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün ilaç direnci raporuna göre, beş ülkeden dört, virüsü antiretroviral ilaçlarla bastırma konusunda başarı elde etti. Öte yandan çalışmalar, bir grup ilaca direnç getirenlerin yüzde 10’luk sınırı aştığını gösterdi. Bu kişilerin alternatif bir tedaviye ihtiyacı olduğu belirtildi. Sınırı aşan ilaç direnci miktarı 30 ülkeden 21’inde görüldü.

10 Sahra Altı Afrika ülkesinde yeniden doğan bebeklerin neredeyse yarısında ilaca dirençli HIV tespit edildi.

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, etkililiği sağlamak için ülkeleri antimikrobiyal tedaviyi sorumlu bir şekilde kullanmaya çağırdı.

“Antimikrobiyaller – antibiyotikler, antiviraller, antifungaller ve antiparaziterler dahil – modern tıbbın bel kemiğidir. Ancak antimikrobiyallerin aşırı ve yanlış kullanımı bu temel ilaçların etkinliğini baltalıyor” dedi. “Hepimiz antimikrobiyallerin korunmasında ve ilaç direncinin önlenmesinde rol oynayabiliriz.”