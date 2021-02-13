DSÖ heyeti: Çin ilk Covid-19 vakalarına ait ham bilgileri vermedi

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) kaynağını araştırmak için Vuhan dahil Çin'in bazı bölgelerinde incelemelerde bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, Pekin hükümetinin Covid-19 salgınının nasıl ve ne zaman yayılmaya başladığını belirlemelerine yardımcı olabilecek "ilk vakalara ait ham bilgileri vermediğini" belirtti.

DSÖ heyetinin Avustralyalı ve Danimarkalı üyesi, Çinli yetkililerin aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde salgının erken safhasında tespit edilen 174 Covid-19 vakasına ilişkin verilerin kendileriyle paylaşılması taleplerini geri çevirdiğini söyledi.

Euronews'in haberine göre; salgının Çin'de nasıl ve ne zaman yayılmaya başladığına dair analiz yapmalarına izin verecek bilgilerin paylaşılmadığını vurgulayan heyetin Avustralyalı üyesi mikrobiyolog Dominic Dwyer, "Bize birkaç örnek gösterdiler ancak bu hepsini yapmakla aynı şey değil. Bu verilerin yorumlanması bizim bakış açımıza göre daha sınırlı hale geliyor" dedi.

DSÖ heyeti ile Çinli meslektaşları arasında tartışma

Dwyer, Çin'in verileri paylaşmamasının DSÖ heyeti ile Çinli meslektaşları arasında sert tartışmalara yol açtığını kaydetti.

DSÖ heyetinden Danimarkalı bir epidemiyolog Thea Fischer ise "Ben bir bilim adamıyım ve verilere güveniyorum. Verilere dayalı belgelenmiş kanıtlara güveniyorum, sadece birinin bana söylediğine güvenmiyorum" ifadesini kullandı.

Fischer, Vuhan'da kendilerine verilen verilerde tutarsızlık görmediğini, ancak ham verileri görmeden daha derin bir analiz yapamayacağını belirtti.