DSÖ: Hava kirliliğini azaltmak sağlık dışında büyük ekonomik faydalar da sağlayabilir

Azot dioksit, kükürt dioksit ve karbon monoksit dahil olmak üzere beş temel kirletici için daha düşük seviyeler öneren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlıklı olmanın yanı sıra hava kirliliğini azaltmanın çok büyük ekonomik faydalar sağlayabileceğinin altını çizdi.

DSÖ, her yıl kirlilik nedeniyle kaybedilen yedi milyon hayatın çoğunu kurtarabileceğini söylediği küresel hava kalitesini iyileştirmeye yönelik yeni yönergeler yayımladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kirli havayı solumanın pnömoni, astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalıklarının yanı sıra kalp hastalığı, felç ve kanser gibi bulaşıcı olmayan rahatsızlıklar riskini artırdığını söyledi.

DSÖ'nün 2005'teki son küresel güncellemesinden bu yana, hava kirliliğinin daha önce inanılandan daha çok zarar verdiğine dair kanıtlar ortaya çıktı.

DSÖ'nün çevre, iklim değişikliği ve sağlık departmanı direktörü Maria Neira, daha temiz enerjiye geçişin insanların sağlığını iyileştireceğini ve küresel ısınmayı azaltacağını söyleyerek "Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına geçmek, sera gazı emisyonunu azaltmak ve iklim değişikliğinin nedenleriyle mücadele etmek ve hava kirliliğini azaltmak üzerinde çok olumlu bir etkiye sahip olacak" dedi.