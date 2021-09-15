DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: 5,7 milyar doz aşının sadece yüzde 2'si Afrika'da uygulandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde bugüne kadar 5,7 milyar doz Covid-19 aşısı uygulandığını, Afrika kıtasının ise bu aşılardan sadece yüzde 2 pay alabildiğini söyledi.

Bianet'in haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen basın toplantısında, dünya genelinde bugüne kadar 5,7 milyar doz Covid-19 aşısı uygulandığına, Afrika kıtasının ise bu aşılardan sadece yüzde 2 pay alabildiğine dikkat çekildi. Ghebreyesus, Covid-19 aşılarının paylaşımındaki adaletsizliğin devam etmesi halinde daha fazla varyantın ortaya çıkacağı, sosyal ve ekonomik bozulmanın uzayacağı uyarısında bulundu.

DSÖ'nün hedefinin küresel olarak yıl sonuna kadar dünyada her ülke nüfusunun yüzde 40'ının aşılanması olduğunu tekrarlayan Ghebreyesus, Afrika'da bu hedefe yalnızca iki ülkenin ulaşabildiğini aktardı.

“İkili anlaşmalar işleri zorlaştırıyor”

Dünyadaki Covid-19 aşılarının paylaşımındaki eşitsizliğe tepki gösteren Ghebreyesus, bunun sürmesi halinde virüsteki değişimin süreceği ve aşıları daha az etkili hale getiren yeni varyantların ortaya çıkmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yoluyla 141 ülkeye yaklaşık 260 milyon doz aşı sevkiyatı yaptıklarını aktaran Ghebreyesus, aşı üreticisi firmaların yüksek gelirli ülkelerle ikili anlaşmalar yapmasının işlerini zorlaştırdığını sözlerine ekledi.

Hedefin yüzde 60 altında

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong ise Afrika nüfusunun sadece yüzde 3,5'inden azının aşılandığını, bu oranın hedeflerinin yüzde 60 altında olduğunu kaydetti.

“Sözler tutulmuyor” demişti

Ghebreyesus, 8 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında da yüksek gelirli ülkelerin Covid-19 aşıları konusunda verdikleri sözleri yerine getirmediklerine dikkati çekerek, "Daha fazla vaat istemiyoruz. Sadece aşıları istiyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Dünyada 4 milyondan fazla can kaybı

Dünya genelinde Covid-19 vakalarının sayısı 226 milyon 370 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 657 bine, iyileşenlerin sayısı 203 milyon 50 bine çıktı.

AA’nın aktardığına göre, vaka sayısı ABD'de 42 milyon 153 bini, Hindistan'da 33 milyon 314 bini, Brezilya'da 21 milyon 6 bini ve İngiltere'de 7 milyon 282 bini geçti.

Dünyada nüfusa oranla aşılama yüzdelerine göre ilk 10 ülke şöyle sıralanıyor (Johns Hopkins Üniversitesi’nin verileri):

Malta – Yüzde 82.82, nüfus: 502.000

Birleşik Arap Emirlikleri – Yüzde 79,97, nüfus: 9,7 milyon

Singapur – Yüzde 79,10, nüfus: 5,7 milyon

Portekiz – Yüzde 78,85, nüfus: 10,2 milyon

Katar – Yüzde 78,33, nüfus: 2,8 milyon

İspanya – Yüzde 74.50, nüfus: 46.9 milyon

Danimarka – Yüzde 73,73, nüfus: 5,8 milyon

İzlanda – Yüzde 73.63, nüfus: 357.000

Şili – Yüzde 73,36, nüfus: 18,9 milyon

Uruguay – Yüzde 73.30, nüfus: 3.4 milyon

Türkiye aşılama yüzdeleri sıralamasında ''Yüzde 48,13, nüfus: 82 milyon'' oranı ile 47. sırada yer alıyor.