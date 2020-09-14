DSÖ: Dünyada kaydedilen toplam günlük Koronavirüs vakası rekor kırdı

Dünya Sağlık Örgütü, dün küresel yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında rekor artış yaşandığını açıkladı. 24 saat içinde 307 bin 930 vaka kaydedildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, dün en çok Koronavirüs vakası kaydeden ülkeler 94 bin 372 ile Hindistan, 53 bin 523 ile ABD ve 43 bin 718 ile Brezilya oldu.

Dünya Sağlık Örgütü, dün dünya genelinde rekor vaka artışının 307 bin 930 ile yaşandığını açıkladı. Bir önceki rekor, 6 Eylül'de 306 bin 857'ydi.

Hindistan, günlük vaka sayıları arasında dünya birincisi konumunda. Geçen hafta Hindistan'da bir günde 97 bin 950 vaka kaydedilmişti.