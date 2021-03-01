DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 10'undan azı Koronavirüs'e karşı antikor geliştirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Bilim Şefi Soumya Swaminathan, Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin devam ettiği bir sırada mevcut tahminler üzerinden yeni bir veri paylaştı. Swaminathan, DSÖ hesaplamalarına göre küresel nüfusun yüzde 10'undan daha azının Koronavirüse karşı antikora sahip olduğunu ifade etti.

Sputnik International'ın haberine göre DSÖ yetkilisi, kuruluşun Twitter hesabında pazar günü yayımlanan bir röportajında, "Gerçekte dünya nüfusunun yüzde 10'undan daha azı bu virüse karşı antikorlara sahip. Elbette bazı ortamlarda, özellikle çok yoğun kentsel yerleşimlerde olduğu gibi, nüfusun yüzde 50-60'ının virüse maruz kaldığı bölgeler var" dedi.

Bilim Şefi, şu anda onaylanmış aşıların, bu hastalığa yakalanma, hastaneye kaldırılma ve Covid-19'dan ölüme karşı iyi bir koruma sağladığını belirtti.

Swaminathan, toplu sürü bağışıklığına ulaşmanın tek yolunun aşılama olduğunu da vurguladı.

Fauci, nüfusun yüzde 90'ının aşılanması gerektiğini söyledi

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Covid-19'a karşı sürü bağışıklığı için nüfusun yüzde 90'ının aşılanmasının gerektiğini kaydetmişti.

Birleşik Krallık'ın önde gelen bilim insanlarından Virolog Deenan Pillay de ocak ayında yaptığı açıklamada, bütün dünya aşılanmadığı sürece Covid-19'un kaybolmayacağını belirtirken, sürü bağışıklığının gerçekleşmesine de ihtimal vermediğini ifade etmişti.

Pandemide sürü bağışıklığı hedefiyle yola çıkarak dünyanın birçok ülkesinin aksine önlemlerde sert kısıtlamalara gitmeyen İsveç’tense aralık ayında bir itiraf gelmiş; hükümetin adımlarını inceleyen bir komisyon raporunda, sürü bağışıklığı hedefinin "başarısız" olduğu sonucuna varılmıştı.