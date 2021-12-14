DSÖ: Dünya genelinde 55 milyonun üzerinde alzheimer ve demans hastası bulunuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde 55 milyonun üzerinde alzheimer ve demans (bunama) hastası bulunuyor. Her yıl ortalama 10 milyon yeni vaka ekleniyor.

DSÖ'nün geçen yıl yayımladığı ‘Küresel Sağlık Tahminleri’ raporuna göre, alzheimer ölüme yol açan başlıca 10 sebepten 7’ncisi olarak yer alıyor. Demansa yakalananların yüzde 60’ından fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşarken bu hastalık türleri, DSÖ’nün Avrupa ve Amerika bölgelerinde 3’üncü ölüm sebebi. DSÖ’nün raporunda, demans ve alzheimer vakalarının giderek artış gösterdiği ve uluslararası camianın bu hastalığın ciddiyetini yeterince ele alamadığı tespiti yapıldı. Raporda, önleyici tedbirlerin alınmaması durumunda demans hastalarının sayısının 2030’da 78 milyona, 2050’de ise 139 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.

DSÖ demansa ilişkin yayımladığı yeni kılavuza göre sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, demans ve alzheimer vakalarını büyük oranda düşürme potansiyeline sahip. Bu kapsamda bireylere düzenli egzersiz yapma, sigara ve içki gibi zararlı alışkanlıklara son verme, dengeli ve sağlıklı beslenme, tansiyonu sağlıklı seviyelerde tutma, kolesterol ve şekere dikkat etme gibi tavsiyeler yapılıyor.