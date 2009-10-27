DSÖ: Domuz gribi aşısı yetişmeyecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Margaret Chan, aşılama programı çerçevesinde yoksul ülkelerdeki insanları domuz gribinden korumak için gereken milyarlarca doz aşının yetişmeyeceğini bildirdi.

Havana'da bulunan DSÖ Genel Direktörü Chan, "Aşının küresel düzeyde elde edilme kapasitesinin sınırlı ve yetersiz olduğunu, tüm insanları koruyacak milyarlarca doz aşının eksik kalacağını" belirtti ve DSÖ'nün, Küba'nın da arasında bulunduğu gelişmekte olan 100'den fazla ülkeye aşı dağıtımına gelecek ay başlayacağını söyledi.

Chan, yoksul ülkelere gönderilecek aşıların ilaç şirketleri ve gelişmiş ülkelerce karşılanacağını belirtti.

DSÖ daha önce, 4 veya 5 ay içinde yoksul ülkelerdeki insanların yaklaşık yüzde 2'sine aşının erişeceğini açıklamıştı.