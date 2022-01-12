DSÖ: Devamlı hatırlatıcı doz Covid-19 salgınında sürdürülebilir bir strateji değil

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Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) uzmanlar, sürekli hatırlatıcı doz uygulamanın Covid-19 salgınında yeni varyantların oluşmasını engellemek için sürdürülebilir bir strateji olmadığını söyledi. Uzmanlar, bulaş riskini düşürecek yeni aşının gerekliliğine vurgu yaptı.

DSÖ’nün Covid-19 aşıları üzerine teknik danışma grubundan yapılan açıklamada “Tekrarlı hatırlatıcı doz üzerine aşılama stratejisi uygun ve sürdürülebilir değildir” dedi.

Covid-19 aşılarının performansını değerlendirmekle sorumlu uzmanlar, insanların Covid-19 nedeniyle ağır hastalanmasını önlemekten öte bulaş riskini de batan düşüren yeni aşı geliştirilmesi önerdi.

DSÖ’ye göre dünya genelinde 331 aşı üzerinde çalışıyor. Örgüt, şu ana kalar sekiz farklı aşıya onay verdi.

Pfizer CEO’su bu hafta Omicron varyantını hedef alan Covid aşısının gerekeceğini, mart ayında bir tane çıkarabileceklerini söylemişti.