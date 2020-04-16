DSÖ'den 'tüberküloz aşısı ile Koronavirüs ilişkisi' raporu

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınında tüberküloz aşısı olarak bilinen BCG aşısının olumlu etkisine dair henüz kanıtlanmış bilimsel bir bulgunun olmadığı söylendi. DSÖ, "Covid-19'a karşı BCG aşısı önermiyoruz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüberküloz aşısının (BCG) Koronavirüs salgınına karşı kullanılabileceğine dair iddiaları yalanladı. Kanıtlanmış bilimsel bir bulgunun olmadığını dikkat çeken DSÖ, BCG aşısının yenidoğanlar için tedarik edilmesinde olası sapmalar artan tüberküloz kaynaklı ölümlere sebep olabileceği noktasında da uyarıda bulundu.

BirGün'ün haberine göre; ABD'de New York Teknoloji Enstitüsü Biyomedikal Bilimler Bölümünden araştırmacıların yaptığı epidemiyolojik araştırma, virüsün etkisinde ülkeler arası farklılıklar kısmen ülkelerin farklı BCG aşı politikalarından kaynaklanıyor olabileceğini gösterdi.

Medrxiv sitesinde yayınlanan henüz bağımsız değerlendirilmesi yapılmamış araştırmaya göre İtalya, Hollanda ve ABD gibi evrensel BCG aşısı politikası uygulamayan ülkeler uzun erimli BCG aşı politikası olan ülkelere göre virüsten daha ağır şekilde etkilendi. Araştırmada, bu aşının 1984 yılında uygulanmaya başlandığı İran'da nüfus içindeki ölüm oranı da ölümlerin yaş gruplarına dağılımı açısından bu fikirle tutarlı olduğu iddia ediliyor.

Türkiye'de ise bu aşı zorunlu olarak uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün sitesinde yayımladığı tarihçeye göre dünyada 1921 yılında tıbbi kullanımına başlanan BCG aşısı Türkiye'de 1927 yılında üretilmeye başlandı. 1951'den bu yana ülkemizde zorunlu olarak 4 doz uygulanan BCG aşısı 2006'da Dünya Sağlık Örgütü tarafından tek doza düşürüldü.