DSÖ'den Sinovac aşısına acil kullanım onayı

Türkiye'nin de kullandığı Çin menşeli yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı Sinovac, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil kullanım onayı verilen aşılar listesine girdi.

DSÖ'den yapılan açıklamada, 18 yaşından büyük yetişkinlerde Sinovac aşısının 2-4 hafta aralıkla iki doz şeklinde uygulanması tavsiye edildi.

Eldeki verilere göre aşının ileri yaşlarda da etkili olduğu, bu nedenle Sinovac aşısında yaş açısından bir üst limit gerekmediği de vurgulandı.

DSÖ'den acil kullanım onayı alan altıncı aşı

Sinovac aşısı, DSÖ tarafından acil kullanım onayı alan altıncı aşı oldu. Kullanım onayı alan diğer aşılar Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna ve Sinopharm oldu.

DSÖ onayı, Sinovac aşısının küresel aşı ittifakı COVAX üzerinden yoksul ülkelere dağıtılmasının da önünü açmış oldu.