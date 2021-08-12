DSÖ'den 'sıfırıncı hasta' açıklaması: Vuhan laboratuvarından çıkmış olma ihtimali kuvvetli

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin Çin'deki kökenlerine ilişkin soruşturmasına öncülük eden Prof. Dr. Peter Embarek, "sıfırıncı hasta"nın Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün bir çalışanı olabileceğini açıkladı. Embarek, "Yarasalarla düzenli olarak çalışan ve sahada numune toplayan bir araştırmacının pandeminin sıfır noktası olması hipotezi oldukça kuvvetli" dedi.

DSÖ'nün Covid-19'un kökenlerini araştırma misyonu başkanı Prof. Dr. Peter Embarek, pandeminin sıfır noktasının Vuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki bir çalışan olabileceğini açıkladı.

"Oldukça kuvvetli bir hipotez"

NTV'nin haberine göre; ocak ayında Çin'in Vuhan kentindeki araştırmacı ekibe liderlik eden Embarek, "Sahada numune alarak enfekte olan bir araştırmacının sıfırıncı hasta olabileceği hipotezi oldukça kuvvetli. Koronavirüsün doğrudan bir yarasadan insana sıçradığı yer burası olabilir. Bu durum, rastgele bir köylünün ilk hasta olması fikrinden daha mantıklı" dedi.

DSÖ Mart ayında reddetmişti

Bununla brilikte geçtiğimiz Mart ayında DSÖ, Çinli bilim insanlarıile işbirliği içinde, Koronavirüsün muhtemelen yarasalarda ortaya çıktığını ve insanlara yayılmadan önce bir ara hayvana yayıldığını söyleyen raporlarını yayınladı. Ayrıca virüsün Çin'deki bir laboratuvardan sızdığına dair iddiaları da reddetti.

Diğer taraftan Embarek, Ocak ayında Çin'deyken Vuhan laboratuvarlarında yürütülen yarasa araştırması ile ilgili olduğuna dair doğrudan bir kanıt bulunamadığı açıkladı. Ancak, Embarek ayrıca DSÖ uzman ekibinin Çinlilerle laboratuvar teorisini tartışmasının zor olduğunu da sözlerine ekledi:

"Görevi tamamlamadan 48 saat öncesine kadar, raporun laboratuvar kısmı hakkında konuşup konuşmayacağımız konusunda hâlâ bir anlaşmamız yoktu."

ABD'li araştırmacı Çin'i verileri silmekle suçladı

Öte yandan, Çin batılı ülkeler tarafından uzun süredir pandeminin ilk günlerini örtbas etmekle suçlanıyor. Geçen hafta, ABD'nin Washington eyaletinde yer alan Fred Hutchinson Kanser Merkezi'nde bilim insanı Jesse Bloom, Çin'in pandeminin ilk günlerindeki 'varlığını gizlemek' için Vuhan'daki erken vakalarla ilgili önemli verilerini sildiğini iddia etti.

Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda salgından önce bildirilen vakalar olduğunu aktaran Bloom, "Koronavirüsün kökeni ve erken yayılımı hâlâ gizemini koruyor. Silme için makul bir bilimsel yok. Bu nedenle, dizilerin varlıklarını gizlemek için silinmiş olması olası görünüyor. Bunları gizlice silmek yerine örnekleri tam olarak sıralamak açıkça bilimsel olarak daha bilgilendirici olurdu" diye konuştu.