DSÖ'den pek çok AB ülkesinin kullanımı durduğu AstraZeneca aşısıyla ilgili açıklama

Dünya Sağlık Örgütü, pek çok Avrupa Birliği ülkesinde "kan pıhtılaşması" endişesiyle durdurulan AstraZeneca aşısıyla ilgili "Faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli" dedi.

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya gibi pek çok ülkenin güvenlik endişeleriyle aşılamayı durdurduğu Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısıyla ilgili DSÖ ""Faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli" dedi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Başkanı Emer Cooke, dün düzenlediği basın toplantısında, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle kullanımı bazı Avrupa ülkelerinde durdurulan AstraZeneca'nın Covid-19 aşısının faydalarının, risklerinden daha fazla olduğunu ve bilimsel incelemeye devam edeceklerini açıklamıştı.

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