DSÖ'den Omicron varyantı uyarısı: Çok yüksek küresel risk oluşturuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şu ana kadar 60’tan fazla ülkede görülen Koronavirüs’ün Omicron varyantının “çok yüksek” küresel risk oluşturduğunu söyledi. DSÖ, varyantın ağır hastalığa neden olup olmadığına ilişkin klinik verinin sınırlı olduğunu belirtti.

Reuters’ta yer alan habere göre, DSÖ geçen ay tespit edilen Omicron varyantının etkilerine ilişkin çeşitli belirsizlikler olduğunu söyledi.

Açıklamada, Omicron varyantına ilişkin toplam riskin birçok sebeple “çok yüksek” olduğu belirtildi.

Aşılı ve daha önce enfekte olmuş kişilerin Omicron varyantına karşı yeterli derecede antikora sahip olmadığına ilişkin ön bulgular olduğu belirtildi.

Öte yandan Omicron’un daha ağır hastalığa neden olup olmadığına ilişkin klinik bulguların sınırlı olduğu aktarıldı.

Omicron’a karşı aşılamada bilim insanları, üçüncü dozun daha etkili olacağını belirtiyor.