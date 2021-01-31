DSÖ'den Britanya'ya çağrı: Risk gruplarını aşıladıktan sonra durup, aşının dünya genelinde adil dağıtımına yardım edin

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Britanya'yı ülkedeki risk grubundaki kişilere Koronavirüs aşıları tamamlandıktan sonra dağıtımı durdurup küresel aşı dağıtımına yardım etmeye başlamaya çağrısı yaptı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülke genelinde tüm yetişkin gelecek sonbahara kadar aşılanmalarını hedeflediğini söylerken DSÖ, ülkelerin amacının, 2 milyar doz aşıyı küresel anlamda adil olarak dağıtılmasını sağlamak olması gerektiğini vurguladı.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, Britanyalılara seslenerek "Bekleyebilirsiniz" demek istediğini söyledi. Harris, eşit aşı dağıtımını sağlamanın 'doğru olan' adım olduğunu vurguladı. Harris, "Ülkelerden beklediğimiz yüksek ve orta risk grubundaki insanları aşıladıktan sonra küresel aşı sürecine yardım etmelerini bekliyoruz"

Britanya, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri, aşılamada en hızlı ülkeler oldu. Öte yandan pek çok yoksul ülke henüz aşılama sürecine dahi başlamadı.