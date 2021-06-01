DSÖ, "damgalayıcı ve dışlayıcı" dedi; Koronavirüs varyantlarının adının değişmesine karar verildi

T24 Dış Haberler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bugüne kadar ilk tespit edildikleri ülkenin adıyla tanımlanan Koronavirüs varyantlarına, ülkelerin damgalanmasının önüne geçmek için Alpha, Beta, Gamma, Delta gibi Yunan alfabesinden isim verileceğini duyurdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, DSÖ'nün yeni kararıyla Britanya varyantı (B.1.1.7) Alpha, Afrika varyantı (B.1.351) Beta, Brezilya varyantı (P.1) Gamma ve Hindistan varyantı (B.1.617.2) Delta adını aldı. Bundan sonra tespit edilecek varyantlara da Yunan alfabesinden isim verileceği belirtildi.

DSÖ, "Avantajlarına rağmen varyantların bilimsel isimlerini söylemek zor olabiliyor ve yanlış aktarıma neden olabiliyor. Bunun sonucu olarak insanlar varyantlara ilk tespit edildikleri ülkenin adını veriyor. Bu durum da damgalayıcı ve dışlayıcı bir sonuca neden olabilir." açıklamasını yaptı.

Hindistan hükûmeti bu yılın başında sosyal medya uygulamalarında "Hindistan varyantı" ifadesinin kaldırılması için harekete geçmişti.

Pandeminin başında virüsün Çin'de tespit edilmesinin ardından kullanılan "Çin virüsü", "Vuhan virüsü" gibi tanımlar, özellikle ABD'de Asya kökenlilere yönelik nefret eylemlerinde artışa neden olmuştu.