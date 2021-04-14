DSÖ: Covid-19 nedeniyle hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmında diyabet var

Ghebreyesus, örgütün "Küresel Diyabet Sözleşmesi"nin lansmanı dolayısıyla yazılı açıklamada, "Diyabet konusunda acil önlem alma ihtiyacı her zamankinden daha açık" ifadesini kullandı.

Dünya genelinde son 40 yılda diyabet hastalarının sayısının 4 katına çıktığına dikkat çeken Ghebreyesus, "Erken ölme riski düşeceği yere artan tek büyük bulaşıcı olmayan hastalık türü bu. Ayrıca, Covid-19'dan dolayı hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmında diyabet var" uyarısını yaptı.

Örgüte göre, şu anda dünyada insülin piyasasına sadece 3 şirket hakim durumda.