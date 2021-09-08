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Koronavirüs

DSÖ: Covid-19 aşılarının yüzde 80'i orta ve yüksek gelirli ülkelerde uygulandı

Ghebreyesus, düşük gelirli ülkelerin aşılanmasına öncelik verilmesi için küresel çağrıda bulundu

08 Eylül 2021 20:20

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde Covid-19 aşılarının yüzde 80'inin orta ve üst gelirli ülkelerde uygulandığını açıkladı. Ghebreyesus, Covid-19'a bağlı ölümlerin de geçen seneye kıyasla arttığını belirtti.

Tedros Adhanom GhebreyesusDSÖCovid-19Covid-19 aşısı
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