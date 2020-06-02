DSÖ: Covid-19'a karşı antibiyotik kullanımı tehlikeli boyutlarda

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı savaşta antibiyotik kullanımının artmasının tehlikeli boyutlara ulaştığını belirterek, bu uygulamanın virüsün bakteri direncini güçlendirdiği ve ileride daha fazla ölüme yol açabileceği konusunda uyardı.

DSÖ Genel Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen basın açıklamasında video konferans yoluyla salgına ilişkin bilgi verdi.

"Bakterileri daha dirençli hale getirdi"

Ghebreyesus, bakteri temelli enfeksiyonların geleneksel yöntemlerden ziyade antibiyotiklerle tedavi edilmeye çalışıldığı ve bu sebeple de birçok bakteri türünün insan vücuduna karşı dirençli hale geldiğini söyledi.

Covid-19 hastalarının sadece küçük bir kısmının antibiyotik tedavisine ihtiyacı olduğunu ifade eden Ghebreyesus, "Koronavirüs salgını antibiyotik kullanımını artırdı. Bu da, insan vücudundaki bakterileri daha dirençli hale getirdi. Bu durum salgının üzerinde ağır bir yük oluşturacak ve gelecekte Covid-19 ve başka hastalıklar sebebiyle daha fazla insan ölecek" diye konuştu.