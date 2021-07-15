DSÖ: Çin, Koronavirüs salgınında ilk günlere ilişkin birincil verileri sunmalı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ilk olarak Çin'de tespit edilen yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) kaynağına ilişkin çalışmaların salgının ilk günlerine ilişkin ham veri eksikliği nedeniyle sekteye uğradığını söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Çin'in virüsün ilk günlerine ilişkin birincil verileri sunması gerektiğini söyledi.

DSÖ önderliğinde bir ekip Çin'de Koronavirüs'ün ilk kez tespit edildiği Vuhan'da kaynak araştırmaları için dört hafta geçirmişti. Dört hafta Vuhan'daki bilim insanlarıyla da yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan raporda virüsün yarasalardan insanlara başka bir hayvan üzerinden geçtiği senaryosu üzerinde durulmuştu