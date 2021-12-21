DSÖ: Bir organizasyonun iptal olması bir hayatın iptal olmasından iyidir

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Noel ve yılbaşı kutlamalarının birçok yerde "daha çok vaka, zorlanan sağlık sistemi ve daha fazla ölüm" anlamına geleceğini ifade etti ve insanlara planladıkları sosyal toplanmaları erteleme çağrısı yaptı.

Tedros, "Bir organizasyonun iptal olması bir hayatın iptal olmasından iyidir" dedi.

DSÖ Genel Sekreteri, Koronavirüs'ün Omicron varyantının Delta'dan daha hızlı yayıldığını ve aynı zamanda hem aşılı hem de Covid-19 geçirmiş insanlarda enfeksiyona sebep olabildiğini ifade etti.

DSÖ'nün baş bilim insanı Soumya Swaminathan da, "Şimdiden Omicron'un diğer varyantlardan daha hafif olduğu sonucuna varmak zekice olmaz" dedi.

Swaminathan da yükselen vaka sayılarının hastaneleri zora sokabileceğini ifade etti.

Öte yandan Tedros, Çin'e de bir kez daha saydamlık çağrısı yaptı ve Sars-CoV-2 Koronavirüs'ün ilk nerede görüldüğünü açıklaması gerektiğini söyledi.

Tedros, "Olayın köklerini bilene kadar devam etmeliyiz. Şimdi ne olduğunu öğrenmek için zorlamalıyız ki gelecekte daha iyi bir işi çıkaralım" dedi ve ekledi;

"2022, pandemiyi bitirdiğimiz yıl olmak zorunda"