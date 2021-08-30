DSÖ Avrupa Direktörü: Koronavirüs aşısında üçüncü doz bir "lüks" değil

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Koronavirüs aşısında üçüncü hatırlatma dozunun risk durumundaki kişileri korumanın yolu olduğunu ve bir “lüks” olmadığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü, ay başında verileri temel alarak Koronavirüs aşısında üçüncü dozun bir gereklilik olmadığını söylemişti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkeler üçüncü doz aşı uygularken hâlâ aşı sıkıntısı yaşayan ülkelerin varlığına dikkati çekmişti.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge ise “Üçüncü doz, ilk aşısının bekleyen birinin elinde alınan bir lüks değildir. Bu, basit bir şekilde en risk altında olanları güvende tutmak için yapılır” dedi.

Kluge “Yine de hatırlatıcı dozlarla ilgili biraz daha dikkatli olmalıyız çünkü henüz yeterli derecede kanıt yok. Yine de çok sayıda çalışma bize üçüncü doz aşının ris grubundakileri güvende tuttuğunu gösteriyor” dedi.

Kluge, elinde fazla aşı olan Avrupa ülkelerini başka ülkelerle paylaşıma da çağırdı.

Avrupa genelinde son iki haftada artan Covid-19 vakalarından söz eden Kluge “Gerçekten endişe verici” ifadesini kullandı.