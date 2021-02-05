DSÖ Avrupa Direktörü: Koronavirüs aşılarının yeni varyantlara karşı etkili olmamasından endişeliyim

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa yönetimi, Koronavirüs aşılarının yeni varyantlarda etkili olup olmayacağı konusunda "endişeli" olduklarını açıkladı.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge "Virüs hâlâ insanlıktan bir adım önde gidiyor" dedi. Aralık ayından bu yana uygulanan Koronavirüs aşılarının yeni varyantlara karşı etkili olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Kluge "Bu büyük bir soru. Endişeliyim" dedi.

Kluge, yeni varyantlara karşı hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi ve ülkelerin virüslerin genetik kodunu çıkaran genom ayrıştırma kapasitesini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

İlk olarak Britanya, Güney Afrika ve Brezilya'da tespit edilen çeşitli Koronavirüs varyantlarının daha hızlı yayıldığı biliniyor. Bilim insanları, varyantların daha ölümcül olmasından endişe duyuyor.