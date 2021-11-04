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Koronavirüs

DSÖ: Avrupa'da yarım milyon Covid-19 sebepli ölüm görülebilir

Avrupa bölgesindeki 53 ülkede mevcut bulaşma hızı ciddi endişe verici”

04 Kasım 2021 20:00

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa'daki üst düzey yetkilisi, kıtanın tekrardan Koronavirüs pandemisinin merkez üssü olduğunu ve Şubat ayına kadar yarım milyon Kovid-19 ölümü daha görebileceğini söyledi.
 
DSÖ Avrupa bölge ofisi başkanı Hans Kluge, düzenlediği basın toplantısında, "Avrupa bölgesindeki 53 ülkede mevcut bulaşma hızı ciddi endişe verici" dedi. DSÖ verilerine göre, Kovid-19 hastalarının hastaneye yatışları sadece bir hafta içinde iki kattan fazla arttı.

"Avrupa Covid-19 pandemisinin merkez üssü haline geldi"

Kluge, daha bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle rekor seviyelere yaklaşan vakalarla Avrupa'nın bir yıl önce olduğu gibi Covid-19 pandemisinin merkez üssü haline geldiğini belirterek, "Aradaki fark, daha fazlasını bildiğimiz ve daha fazlasını yapabileceğimizdir” dedi.
 
Ancak, sağlık görevlilerinin virüsle mücadelede edindiği deneyime rağmen, güvenilir tahminler kıtanın 1 Şubat'a kadar yarım milyon Covid-19 ölümü daha görebileceğini öne sürüyor .
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