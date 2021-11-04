DSÖ: Avrupa'da yarım milyon Covid-19 sebepli ölüm görülebilir

DSÖ Avrupa bölge ofisi başkanı Hans Kluge, düzenlediği basın toplantısında, "Avrupa bölgesindeki 53 ülkede mevcut bulaşma hızı ciddi endişe verici" dedi. DSÖ verilerine göre, Kovid-19 hastalarının hastaneye yatışları sadece bir hafta içinde iki kattan fazla arttı.

"Avrupa Covid-19 pandemisinin merkez üssü haline geldi"

Kluge, daha bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle rekor seviyelere yaklaşan vakalarla Avrupa'nın bir yıl önce olduğu gibi Covid-19 pandemisinin merkez üssü haline geldiğini belirterek, "Aradaki fark, daha fazlasını bildiğimiz ve daha fazlasını yapabileceğimizdir” dedi.