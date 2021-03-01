DSÖ: Afrika’da ilk COVAX kapsamında ilk Covid-19 aşıları uygulandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gana ve Fildişi Sahili ülkelerinde COVAX programı kapsamında ilk Covid-19 aşıların uygulandığını duyurdu.

Gelir düzeyi ne olursa olsun tüm ülkelereKkoronavirüs aşısına eşit erişim sağlamayı amaçlayan küresel girişim olan COVAX programı kapsamında Afrika’da aşılama kampanyaları başladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında, Gana ve Fildişi Sahili ülkelerinde COVAX programı kapsamında ilk Covid-19 aşılarının uygulandığını açıkladı.

Ghebreyesus, “Bugün Gana ve Fildişi Sahili, sağlık çalışanlarını Covid-19'a karşı aşılamaya başladı ve COVAX aracılığıyla sağlanan dozlarla aşılama kampanyalarına başlayan ilk ülkeler oldu. Bu hafta 11 milyon doz daha verilecek" dedi.

COVAX ile 237 milyon aşının uygulanacağını kaydeden Ghebreyesus, "Mayıs ayının sonuna kadar 237 milyon doz aşı, COVAX’ın 142 katılımcı ülkesine tahsis edilecek" ifadelerini kullandı.

“Virüse karşı ortak bir yarış”

Düşük gelirli ülkelerde sağlık çalışanlarının aşılanmaya başlamasının cesaret verici olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Ancak bunun en zengin ülkelerden bazılarının aşılama kampanyalarına başlamasından neredeyse 3 ay sonra gelmesi üzücü. Ülkeler birbirleriyle yarışmıyor, bu virüse karşı ortak bir yarış. Ülkelerden kendi insanlarını riske atmalarını istemiyoruz. Tüm ülkelerden virüsü her yerde bastırmak için küresel bir çabanın parçası olmalarını istiyoruz" dedi.

6 bölgeden 4’ünde vaka sayısı arttı

Geçen hafta rapor edilen Covid-19 vaka sayısının son 7 hafta içinde ilk kez arttığını belirten Ghebreyesus, “Bildirilen vakalar, DSÖ'nün 6 bölgesinden 4’ünde arttı. Bu bölgeler Amerika, Avrupa, Güney Doğu Asya ve Doğu Akdeniz oldu" ifadelerini kullandı. Vaka artışının şaşırtıcı olmadığını belirten Ghebreyesus, "Vakaların artış sebebinin bir kısmı önlemlerin gevşemesi, mutasyonların yaygınlaşması ve insanların tedbirleri bırakmasına bağlı gibi görünüyor" dedi.

5 milyondan fazla kişi kıtlıkla karşı karşıya

Beş yaşın altındaki yarım milyon çocuğun açlıktan ölebileceğini ifade eden Ghebreyesus, İsveç, İsviçre ve Birleşmiş Milletler’in (BM) acil insanı yardıma ihtiyacı olan 20 milyondan fazla Yemenli için 3,8 milyar dolardan fazla para toplamayı amaçlayan “Yemen için Yüksek Düzeyli Bağışlama Etkinliğini” hatırlattı. Ghebreyesus, "Şu anda 5 milyondan fazla insan kıtlık riski altında. Ve şimdiden 5 yaşın altındaki yarım milyon çocuk, acil tedavi görmezlerse önümüzdeki haftalarda açlıktan ölebilir. Şimdiye kadar katkıda bulunan bağışçılara teşekkür ediyoruz. Bu katkılar sürdürülmelidir" dedi.

Myanmar ve Etiyopya açıklaması

Ghebreyesus, Myanmar'daki sağlık çalışanlarının tutuklanmasından dolayı endişe duyduğunu ifade etti. Etiyopya'nın Tigray bölgesinde devam eden çatışmalarda birçok sağlık tesisinin ve hastanenin servis dışı kaldığını ifade eden Ghebreyesus, "Yiyecek, temiz su, barınma ve sağlık hizmetlerine erişim eksikliğinden kaynaklanan hastalık riski konusunda derinden endişeliyiz" dedi. (DHA)



